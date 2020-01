città meridionale di Shantou.E' la prima città lontana dall'epicentro della malattia in cui viene applicata la misura dell'isolamento. L'ingresso in città è permesso ai soli veicoli di emergenza. Inoltre, le persone in arrivo alle stazioni ferroviarie saranno sottoposte a screening e "invitate a tornare indietro", hanno fatto sapere le autorità locali. Autobus, traghetti, trasporti pubblici e taxi resteranno fermi.(Di domenica 26 gennaio 2020) Pechino annuncia misure di contenimento del contagio da coronavirus anche nellameridionale di Shantou.E' la primalontana dall'epicentro della malattia in cui viene applicata la misura dell'isolamento. L'ingresso inè permesso ai soli veicoli di emergenza. Inoltre, le persone in arrivo alle stazioni ferroviarie saranno sottoposte a screening e "invitate a tornare indietro", hanno fatto sapere le autorità locali. Autobus, traghetti, trasporti pubblici e taxi resteranno fermi.(Di domenica 26 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Cina, isolata città a 1.100 km da Wuhan - FPuppato88 : @markorusso69 La Cina ha detto costruirà un ospedale in 10 giorni per il #coronoavirus ...di sicuro non è una bella… - monterenzi : RT @Tg1Raiofficial: Si diffonde il contagio del #coronavirus in Cina. Sale a 41 il numero delle #vittime.Tra loro anche due medici coinvolt… -