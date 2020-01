Beppe Grillo costretto ad annullare il tour, annuncia: “Mi devo operare” (Di domenica 26 gennaio 2020) Beppe Grillo ha annunciato, sul suo profilo Facebook, di essere costretto ad annullare il suo tour di spettacoli a causa di problemi di salute. Il comico genovese ha spiegato che a breve dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica dal momento che soffre di apnee notturne. Tale problema gli rende difficile, se non impossibile, dormire serenamente e, di conseguenza, lavorare bene. Beppe Grillo costretto a prendersi una pausa Il tour Terrapiattista sarebbe dovuto inizio nel mese di febbraio. Erano previsti spettacoli in tutta Italia, ma, a causa dell’imminente intervento chirurgico, il fondatore del Movimento 5 Stelle dovrà prendersi una pausa (forzata). Grillo ha voluto informare in prima persona i suoi fan, chiarendo i motivi di tale drastica decisione. Con il suo post su Facebook ha rivelato le cause dei suoi problemi di salute: “devo purtroppo comunicarvi che sono ... thesocialpost

