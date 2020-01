Australian Open 2020: pagelle 26 gennaio. Male Fognini. Promossi Djokovic, Federer, Barty, Jabeur e Barty (Di domenica 26 gennaio 2020) Va in archivio la settima giornata degli Australian Open di tennis, che ha visto disputarsi i primi incontri degli ottavi di finale di entrambi i tabelloni. Peccato per Fabio Fognini che ha perso la sfida con lo statunitense Tennys Sandgren. Molto bene tutti gli altri big del torneo. Andiamo a scoprire le pagelle odierne. pagelle Australian Open 2020 DEL 26 gennaio Fabio Fognini 4,5: L’azzurro ha mostrato di potersela giocare senza problemi con lo statunitense, anzi a tratti è sembrato superiore. A limitarne la prestazione, però, i soliti problemi caratteriali. Dopo un tie-break sfuggito di un soffio, con conseguente protesta con l’arbitro, il tennista di Arma di Taggia ha concesso quattro punti consecutivi e questo in uno Slam non è accettabile. Il voto è legato non solo alla prestazione ma anche alla grande e forse irripetibile occasione persa. Tennys Sandgren 8: Tanta ... oasport

SkySport : ?? #AusOpen ? #Fognini eliminato da #Sandgren agli ottavi di finale #SkyTennis #SkySport #AustralianOpen - fattoquotidiano : Australian Open, Fognini fuori agli ottavi: sconfitto da Tennys Sandgren in quattro set - WeAreTennisITA : 1??0??0?? volte agli #AusOpen La vittoria n. 100 agli Australian Open arriva col brivido. Federer è partito male co… -