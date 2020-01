Xbox Series X potrebbe arrivare sul mercato con un titolo esclusivo di Superman? (Di sabato 25 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, OsirisBlack, la stessa persona che qualche giorno fa aveva rivelato la possibile esistenza di un sequel di The Order: 1886, in lavorazione su PS5 e Xbox Series X, ha condiviso un nuovo rumor che potremmo considerare egualmente interessante, seppur sempre più difficile da credere.Tramite una serie di video, egli avrebbe voluto svelare un piccolo elenco di titoli terze parti che diventeranno esclusive al lancio di Xbox Series X. Questi video riguarderebbero Killer Instinct, 28 settimane dopo (un film) e Superman. Microsoft è proprietaria dell'IP di Killer Instinct, quindi la possibile esistenza di questo picchiaduro come esclusiva next-gen non è un'ipotesi azzardata. Il film 28 settimane dopo potrebbe far riferimento ad un tie-in, oppure ad un gioco di zombie generico...forse un nuovo Dead Rising, ma è una vaga teoria, purtroppo non c'è molto su cui elaborare al ... eurogamer

