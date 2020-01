Virus Cina, l'ISS: "Nessun rischio da persone, cibi o merci cinesi" (Di sabato 25 gennaio 2020) Con l'arrivo del CoronaVirus 2019-nCoV anche in Europa - tre i casi confermati in Francia - e le immagini che ci vengono trasmesse delle città cinesi in isolamento per limitare la diffusione dell'epidemia, è facile farsi prendere dal panico e le fake news che stanno già iniziando a circolare non fanno che peggiorare la situazione.Se è vero che non esiste una cura per il nuovo coronaVirus, così come per gli altri coronaVirus già noti dagli anni '60 ad oggi, è altrettanto vero che la mortalità legata al 2019-nCoV è bassissima e spesso legata a condizioni mediche pre-esistenti. Anche per questo motivo l'Istituto Superiore di Sanità ha ritenuto opportuno fare un po' di chiarezza e tranquillizzare i cittadini italiani:La situazione è fortemente controllata a livello internazionale: a partire dall'Oms, dalla Commissione europea, fino all'Italia e alle singole Regioni del nostro Paese, ... blogo

