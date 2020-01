Un posto al sole, Imma Pirone a Tv Soap: “Clara interagirà anche con altri…” (Di sabato 25 gennaio 2020) Da “semplice cameriera” di casa Viscardi, quello di Clara si sta trasformando gradualmente in un vero e proprio ruolo chiave. E presto i telespettatori di Un posto al sole la vedranno ancora più presente sulla scena! In attesa di scoprire maggiori dettagli su questa trama, abbiamo incontrato l’interprete di Clara, Imma Pirone, che ci ha parlato soprattutto dell’evoluzione che ha avuto questo personaggio rispetto all’inizio. Ecco cosa ci ha raccontato. Un posto al sole: TV Soap intervista Imma Pirone (Clara) Imma, la tua Clara è in prima linea nella storie di Upas. Ne sei felice? Sì, sono molto contenta che il personaggio che interpreto sia cresciuto, anche perché comunque si intuisce che Clara è piaciuta e sono molto contenta e fiera di questo. Ho iniziato da una figurazione e ora ho un ruolo, ed è molto più impegnativo! Lavori molto adesso? Sì, molto di ... tvsoap

sole24ore : Non sarà semplice convincere le persone che la rinuncia alla privacy sul posto di lavoro e l’irruzione degli algori… - picuzzo93 : @bombaalbosforo si, tipo quando a un posto al sole il venerdì ti lasciano con la suspance e devo aspettare fino a lunedì. - paolaabenavoli : #tvtalk infatti, la tv è stata più avanti della realtà. Anche nelle serie tv, anche prima di Un posto al sole #LaTvInUnTweet -