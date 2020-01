Un Posto al Sole, al 31 gennaio: Leonardo approfitta della crisi tra Filippo e Serena (Di sabato 25 gennaio 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio. In queste puntate Leonardo approfitta della crisi tra Serena e Filippo. Arrivano le ultime anticipazioni della trama della puntate di Un Posto al Sole, dal 27 al 31 gennaio. In queste puntate vedremo Filippo cercare il modo di risolvere la situazione con Serena, ma le cose non vanno nel modo in cui lui spera. Sicuramente preso dall’ansia Filippo potrebbe compiere una serie di scelte sbagliate che non faranno altro che spianare la strada a Leonardo. L’uomo infatti vorrebbe conquistare il cuore di Serena sfruttando la loro crisi. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Per Marina e Fabrizio le occasioni di rivedersi, non mancano, e mentre lei cercherà un alleato in Ferri, lui proverà a riconquistarla. La sorpresa che Filippo voleva fare a Serena e Irene si è tramutata in una doccia gelata per lui. La solitudine, ... 2anews

