Sport e spettacolo al Premio Sette Colli 2020 (Di sabato 25 gennaio 2020) Ancora un successo per il Premio Sette Colli Romanisti, arrivato alla 13^ edizione, ideato da Fabrizio Pacifici. Tantissime le persone accorse al suggestivo ed elegante Lux, situato all’interno del Porto Turistico di Ostia. Sette i premi assegnati (disegnati per l’occasione dal Maestro Orafo Giovanni Pallotta) più alcuni riconoscimenti speciali, Sette come i Sette Colli sui quali venne fondata Roma: Michele De Nadai, vincitore di due trofei con la maglia giallorossa; l’attore Antonello Fassari che ha ricordato alcuni simpatici aneddoti della sua vita da tifoso romanista; l’affascinante e fotografissima Alessia Fabiani, il pugile Campione del Mondo Emiliano Marsili, Saverio Vallone, figlio dell’indimenticato Raf; la voce romanista Valeria Biotti; il presidente della Lega Navale Italiana (sez. Ostia) Carola De Fazio; il Presidente del Monterosi Calcio ... romadailynews

