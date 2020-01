Napoli-Juve, Gattuso in conferenza stampa: “Servirà gara di squadra” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiNapoli – Tanti gli argomenti affrontati da Gattuso nella consueta conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia di Napoli-Juve. Dal match di Coppa Italia con Lazio all’approccio contro i bianconeri, passando per gli infortunati. Di seguito le sue dichiarazioni. Cosa rappresenta Napoli-Juve? “Tanto, dare continuità alla gara con la Lazio. Giochiamo con una squadra che ti fa venire il mal di testa, crea tanto, ha tanti campioni, che negli ultimi 3-4 mesi ha la mano dell’allenatore, palleggia bene, la coperta è corta perché devi capire cosa puoi lasciare alla loro qualità. Ci saranno tanti tifosi, dobbiamo provare a fare una grande gara, per cercare l’entusiasmo. Abbiamo visto pure con la Lazio che il San Paolo per noi è importante e quando c’è entusiasmo siamo agevolati”. Novità sugli ... anteprima24

juventusfc : La missione Napoli entra nel vivo ?? Il report della giornata di lavoro alla Continassa ?? - juventusfc : ?? @Miralem_Pjanic: «Ci aspettiamo un Napoli con grande orgoglio» Miralem commenta il successo in #JuveRoma e prepa… - juventusfc : ?? La Juve ha vinto le due ultime partite al San Paolo. Era accaduto altre volte, nel passato. Qui ??… -