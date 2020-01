Milano Finanza: la Champions fa più spettatori, ma il Super Bowl macina più soldi (Di sabato 25 gennaio 2020) La Champions tira di più in quanto a pubblico, ma il Super Bowl macina più soldi. Lo scrive Milano Finanza. Che sciorina i dati che lo dimostrano. Domenica 2 febbraio, a Miami, si terrà il 54simo Super Bowl. Si affrontano i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs (questi ultimi non vincono il massimo trofeo del football americano dal 1995). Un confronto tra le ultime finali di Champions e Super Bowl mostrano che il pubblico segue più la prima. Gli spettatori La finale di Coppa dei Campioni 2019 di Madrid tra Liverpool e Tottenham ha avuto un’audience mondiale di circa 400 milioni di spettatori. Ed è stata trasmessa in oltre 200 nazioni in tutto il mondo. Il Super Bowl del febbraio scorso è stato mandato in onda in non più di 180 Paesi e non ha Superato i 200 milioni di persone davanti ai teleschermi in tutto il mondo (oltre 100 milioni solo negli Stati Uniti). L’impatto ... ilnapolista

