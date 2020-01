Meteo come fosse AUTUNNO nei prossimi giorni (Di sabato 25 gennaio 2020) L'Inverno continua a farsi desiderare, tanto in Italia quanto in Europa. E' vero, sta per subentrare un cambiamento generalizzato delle condizioni Meteo ma dovendo descrivere nel dettaglio ciò che sta accadendo possiamo dirvi che non sarà certo una configurazione di stampo invernale. Anzi, possiamo affermare - senza paura d'essere smentiti - che si tratta di una configurazione tipicamente autunnale. Quel poco che resta del possente Anticiclone europeo - responsabile come ben saprete di valori barici da record - sta per essere smantellato da un vero e proprio Ciclone extra-tropicale. L'enorme, profonda depressione nord Atlantica sosterrà un flusso zonale particolarmente intenso e destinato a propagarsi fin quasi sul Mediterraneo. Il quasi è perché da noi avremo effetti tutto sommato limitati causa presenza di un promontorio anticiclonico non distante dalle nostre ... meteogiornale

