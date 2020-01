Madonna sospende il tour: "Devo riposarmi" - (Di sabato 25 gennaio 2020) Novella Toloni Non c'è pace per la popstar che, a causa dei dolorosi problemi al ginocchio, ha dovuto cancellare l'ennesimo show e prendersi qualche giorno di riposo Nuovo stop improvviso per Madonna. La popstar inglese ha dovuto cancellare l'ennesimo concerto per colpa dei problemi di salute che la affliggono da ormai diversi mesi. Il "Madame X tour" continua dunque a essere stregato per la cantante, che continua a saltare appuntamenti importanti come il concerto di Londra previsto per il 27 gennaio. I suoi medici personali, infatti, le hanno imposto l'ennesimo stop per consentirle di riposare e non peggiorare la sua difficile situazione. Il tour mondiale di Miss Ciccone è iniziato sotto il peggiore degli auspici. L'avvio era slittato di alcune settimane a causa di alcuni problemi tecnici poi, dopo appena un mese dall'inizio, è arrivato come un fulmine a ciel sereno lo stop ... ilgiornale

