LIVE non è la D’Urso, anticipazioni e ospiti di domenica 26 gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) In tv, la prima serata della domenica è ricca di alternative tra cui scegliere e tra di esse c’è l’ormai consueto appuntamento con gli ospiti e le storie raccontate a LIVE, non è la D’Urso. Vediamo (grazie alle anticipazioni rilasciate da Mediaset) di cosa si parlerà nella puntata in onda domenica 26 gennaio: domenica 26 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con LIVE, non è la D’Urso, il programma di VideoNews condotto da Barbara D’Urso. Tanti ospiti ed interviste esclusive: a 29 giorni dalla strana scomparsa, Luigi Mario Favoloso si ritroverà ad affrontare le cinque agguerritissime sfere. In seguito all’acceso confronto tra Rita Rusic e Valeria Marini, avvenuto nella casa di Grande Fratello VIP, Vittorio Cecchi Gori si sottoporrà alla macchina della verità. Barbara D’Urso accoglierà poi Paola Barale, che sfiderà i cinque ospiti seduti ... tvsoap

