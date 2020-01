"La Cina ha imparato la lezione della Sars", dice Geraci (Di sabato 25 gennaio 2020) L'epidemia del coronavirus non avrà conseguenze negative sui rapporti economici e commerciali italo-cinesi. Almeno per il momento. Lo afferma all'AGI Michele Geraci, professore di finanza alla New York University a Shanghai, ex sottosegretario allo Sviluppo economico, esperto di commercio estero e di Cina per la Lega. "Parlando strettamente di commercio, per i prossimi dieci giorni non succederà granché- spiega - perché domani è il Capodanno cinese, il paese in gran parte è fermo per un paio di giorni ed il commercio estero ha comunque dinamiche di lungo periodo. I cinesi si sono oramai spostati nelle case di amici e parenti per festeggiare e mangiare. Da lunedi' prossimo in milioni si rimetteranno in movimento per tornare nelle città dove lavorano. Sarà uno 'stress test' decisivo: se il numero dei malati non aumenterà, nonostante il grande flusso, allora si ... agi

