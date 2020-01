Incidente per Giancarlo Magalli. "L'auto accartocciata, è miracolosamente illeso" (Di sabato 25 gennaio 2020) Grande paura per Giancarlo Magalli, che giovedì pomeriggio a Roma è stato protagonista di un Incidente stradale a bordo della sua Smart bianca, uscendone fortunatamente illeso.La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Tempo, che pubblica la foto dello schianto. Il 72enne conduttore dei Fatti Vostri si trovava sulla Cassia bis, prima dell’uscita per Formello, alle porte di Roma. Improvvisamente ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro il guard rail. Coinvolto nell’Incidente anche un Suv con una famiglia a bordo, per fortuna rimasta illesa.Pochi minuti dopo è arrivato sul posto Marcello Cirillo, anche lui storico volto dei Fatti Vostri: ”È stato un miracolo — ha raccontato — l’auto era un cartoccio. Nessuno poteva credere che da quelle lamiere qualcuno potesse uscire vivo. Giancarlo ... huffingtonpost

