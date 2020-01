I musei e i siti archeologici italiani (statali) più visitati nel 2019 (Di sabato 25 gennaio 2020) Mibact, la lista dei musei statali italiani più visitati nel 2019: il Colosseo si conferma al primo posto, seguono le Gallerie degli Uffizi. Il Mibact regala una fotografia della cultura con la classifica dei musei e dei parchi archeologici statali (italiani) più visitati nel 2019. I musei e i parchi archeologici statali più visitati in Italia nel 2019 Si conferma in vetta alla classifica il Colosseo, che nonostante le criticità di Roma continua ad essere una vera e propria calamita per i turisti provenienti da ogni parte del mondo. Solo nel 2019 sette milioni e mezzo circa di persone hanno varcato la soglia delle mura più famose e apprezzate al mondo. Al secondo posto, in crescita rispetto al 2018 troviamo le Gallerie degli Uffizi, altra grande attrazione della nostra bella Italia. Chiude il podio lo splendido sito archeologico di Pompei,uno spaccato di storia ... newsmondo

