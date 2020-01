Giustizia, Anm tuona: "Sanzioni a toghe irricevibili" (Di sabato 25 gennaio 2020) Giorgia Baroncini "È una valutazione demagogica che dà l'idea di una predeterminazione dei tempi, come se il mancato rispetto dipendesse dai magistrati", ha dichiarato il presidente Poniz "L'idea di Sanzioni disciplinari che colpiscano i magistrati che sforano i tempi previsti" per la durata dei processi "è irricevibile da ogni punto di vista". Lo ha affermato Luca Poniz, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, nel suo intervento in apertura del comitato direttivo centrale riferendosi a quanto scritto nella bozza di riforma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "È una valutazione demagogica che dà l'idea di una predeterminazione dei tempi, come se il mancato rispetto dipendesse dai magistrati, una sorta di negligenza staccata da valutazioni fattuali. Su questo punto la nostra opposizione è ferma", ha sottolineato Poniz. Il presidente dell'Anm era già ... ilgiornale

