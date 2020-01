Giovane donna muore per aver ricevuto un sms d’amore dal suo uomo (Di sabato 25 gennaio 2020) Un sms fatale è stato quello inviato da Mathieu Fortin alla sua compagna la 20enne Emy Brochu. I due erano innamorati pazzi l’uno dell’altro e come ogni mattina lui, appena aveva aperto gli occhi inviò un sms con scritto “ti amo” a lei. Ogni giorno Mathieu mandava di prima mattina un sms alla propria ragazza solo che quella mattina non poteva immaginare che sarebbe stato l’ultimo. I due abitavano a Ottawa in Canada e lei era alla guida della sua auto quando ricevette il messaggio. La ragazza lo lesse subito e risposte al messaggio con una semplice parola “anch’io” ma subito dopo aver inviato quel messaggio la donna morì, vittima di un gravissimo incidente stradale. A nulla valsero i soccorsi, la ragazza era morta sul colpo. La morte della sua fidanzata è stato un durissimo colpo per Mathieu Fortin che in un primo momento non riusciva a riprendersi, poi però decise di fare ... baritalianews

