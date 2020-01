GF VIP 4, Licia Nunez il day after: si interroga sul pechè Barbara l’abbia lasciata (Di sabato 25 gennaio 2020) Sta ancora cercando di metabolizzare, non riesce ancora a comprendere cosa sia potuto succedere. Licia Nunez parlando questa mattina con Antonella Elia cerca di capire i motivi per i quali la sua fidanzata Barbara l’abbia lasciata. Nella puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda il 24 gennaio 2020, la Nunez ha scoperto che la sua fidanzata l’ha lasciata. Si è parlato di un gesto che non è stato apprezzato, la Nunez però non riesce ancora oggi a capire di cosa si parli. “Continuo a guardare il suo anello e mi rendo conto che non è possibile” ha detto più volte Licia sfogandosi con Antonella Elia nel lettone. Licia Nunez IL GIORNO DOPO: NON CAPISCE PERCHE’ Barbara L’HA lasciata “Barbara è una persona sempre presente, è una persona che parla con i fatti. Io sono una donna che ha bisogno di fatti, non di parole. Lei è una persona ... ultimenotizieflash

Italia_Notizie : Gf Vip, ecco perché Barbara Eboli ha lasciato Licia Nunez - giadinagrisu : RT @tempoweb: #GrandeFratelloVip #licianunez sconvolta: mollata per quel gesto Adesso spunta la verità - gossipblogit : Grande Fratello VIP 2020, Licia Nunez sconvolta dal messaggio della fidanzata (VIDEO) -