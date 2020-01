Conoscete il cognato di Silvia Toffanin? Ecco Luigi, il fratello più piccolo di Pier Silvio Berlusconi [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Il quinto figlio dell’ex Premier Silvio Berlusconi ha ben cinque figli, il più piccolo è Luigi che nelle ultime ore è al centro dell’attenzione per via della sua presunta acquisizione di Grindr, l’app radar utilizzata dai gay. Ma cosa sappiamo del cognato di Silvia Toffanin? Il 31enne è l’ultimogenito dell’ex Premier e Veronica Lario. Dopo essersi laureata alla Bocconi e degli stage a Londra. In poche parole il ragazzo è un esperto di finanza, seguendo le orme del padre, lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip. Chi è Luigi Berlusconi? Luigi Berlusconi è nato in Svizzera e come anticipato prima è il quinto figlio del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Oltre a lui, dal matrimonio con Veronica Lario sono nate le sorelle Barbara ed Eleonora. Il cognato di Silvia Toffanin e una giovane riservato e brillante.Il 26enne, infatti, ha deciso di fare ... kontrokultura

KontroKulturaa : Conoscete il cognato di Silvia Toffanin? Ecco Luigi, il fratello più piccolo di Pier Silvio Berlusconi [FOTO] - -