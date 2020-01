Basket, Serie A 2020: Trento espugna Sassari con un miracolo di Gentile, la Virtus allunga in vetta (Di sabato 25 gennaio 2020) Si sono appena conclusi i primi tre incontri della ventesima giornata di Serie A 2019-2020 di Basket. Un sabato sera caratterizzato dal big match tra Reyer Venezia e Virtus Bologna che vede i leader di classifica vincere abbastanza agilmente, mentre alle loro spalle si ferma Sassari, battuta allo scadere da Trento. Vince la Grissin Bon, che supera senza difficoltà Cantù. UMANA REYER VENEZIA-SEGAFREDO Virtus BOLOGNA 71-83 (21-21, 18-23, 16-19, 16-19) Non rallenta la Virtus Bologna, che nell’anticipo del sabato espugna nettamente il campo di Venezia e allunga in vetta alla classifica. Match che vede gli ospiti soffrire un tempo, ma dal secondo quarto cambiano ritmo e guidati da Teodosic vincono agilmente contro la Reyer. Venezia fatica, in realtà, fin dall’inizio e fin dal primo quarto è obbligata a rincorrere una Virtus in palla, che con Teodosic crea e con Hunter finalizza. ... oasport

