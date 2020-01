Barcellona, prima sconfitta per Setien: il Valencia passa 2-0 (Di sabato 25 gennaio 2020) prima sconfitta per Quique Setien sulla panchina del Barcellona: un’autorete di Jordi Alba e Maxi Gomez condannano i blugrana Primo stop per il Barcellona da quando è arrivato Quique Setien. Dopo le vittorie contro il Granada e l’Ibiza, i blaugrana vengono superati dal Valencia grazie ad un’autorete di Jordi Alba e un gol di Maxi Gomez. Privo di profondità e fragile difensivamente, il Barça viene salvato a più riprese, nel primo tempo, da Ter Stegen, che respinge pure un rigore calciato da Maxi Gomez. Nella ripresa, però, i catalani capitombolano. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

