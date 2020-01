Atalanta travolgente, notte fonda per Torino (Di domenica 26 gennaio 2020) L'Atalanta riparte dopo l'incidente di percorso con la Spal e umilia il Torino che mai nella sua storia aveva subito uno 0-7 davanti al proprio pubblico, in aperta contestazione. Una partita a senso unico, dominata in lungo e in largo dai bergamaschi, trascinati dai tre gol di Ilicic, l'ultimo dei quali, il quinto, realizzato dalla linea di meta' campo, dalla doppietta di Muriel e dalle reti di Zapata e Gosens. Una prova magistrale quella dell'attaccante sloveno, che ha ricevuto il merito applauso dello Stadio Grande Torino al momento della sostituzione: oltre alla tripletta, Ilicic si e' anche procurato il rigore del 3-0, causato da un fallo di Lukic sullo sloveno e segnato da Zapata. Da cineteca anche la rete realizzata da Gosens, quella del 2-0, con un sinistro di controbalzo da fuori area, insaccatosi nell'angolino basso alla sinistra di Sirigu: a chiudere il rigore segnato da ... ilfogliettone

