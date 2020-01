Al via la Settimana della Salute in Campania per sensibilizzare sul tema della stenosi aortica (Di sabato 25 gennaio 2020) Una tecnica operatoria che consente di far risparmiare denaro al servizio sanitario pubblico e di operare pazienti altrimenti insperabili. Ciò nonostante le regioni del Mezzogiorno non sono ancora pronte e non riescono a far decollare gli interventi. La tecnica si chiama Tavi, acronimo di impianto transcatetere di valvola aortica, e serve appunto a contrastare la stenosi aortica. In Campania parte in questi giorni un progetto che in maniera evocativa è stato chiamato “Tavi e Vita” e che porta nei capoluoghi della nostra regione la Settimana della Salute. A partire dal 27 (da Piazza Municipio) isaranno in piazza per sei appuntamenti che toccheranno in questi giorni i capoluoghi di provincia: Salerno (28 gennaio, Piazza della Concordia), Avellino (29 gennaio Corso Vittorio Emanuele), Benevento (30 gennaio Piazza Federico Torre), Caserta (31 gennaio Slardo San Sebastiano) sino al 1 ... meteoweb.eu

