Virus Cina, gli igienisti: “Fondamentale agire in tempi rapidi” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Contro il coronaVirus cinese e’ “fondamentale agire in tempi rapidi per prevenire la diffusione della patologia, mediante azioni efficaci, tempestive e coordinate a livello nazionale e internazionale”. Lo sottolinea la Societa’ Italiana di Igiene, MediCina Preventiva e Sanita’ Pubblica (SItI). “Le strutture sanitarie del nostro Paese – ricordano gli igienisti – sono gia’ in grado di identificare i casi di infezione da nuovo coronaVirus, grazie alla rapida attivazione della rete di sorveglianza costituita dai laboratori di riferimento regionali coordinati dall’Istituto Superiore di Sanita’ e gia’ operativa sul fronte della sorveglianza dei Virus influenzali: questo consente, nonostante l’attuale carenza di informazioni circa le modalita’ di trasmissione e le manifestazioni cliniche del nuovo ... meteoweb.eu

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - fattoquotidiano : Cina, non solo coronavirus: scoperti antichi virus intrappolati nei ghiacci -