Verona, il racconto shock di Badu: “E’ iniziato tutto con una fitta, poi tanta paura. Per fortuna quella sera…” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una ferita che rimarrà per sempre. Ma per fortuna Emmanuel Badu, centrocampista del Verona, è riuscito a tornare in campo. Sono passati quasi sei mesi da quando gli fu diagnosticata una microembolia polmonare. Ora sta meglio anche se ha avuto paura come ammette il ghanese in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. “Ora posso lavorare al massimo per tornare al top, sto bene. All’inizio ho avuto paura, ma appena i dottori mi hanno spiegato cosa fosse mi sono tranquillizzato e ho cercato di capire cosa potessi fare. Ho chiamato la mia famiglia in Ghana: “State sereni, i dottori mi aiuteranno”. È stata un po’ più difficile con mia madre Teresa a cui ho dovuto ripeterlo cento volte e aggiungerci diverse videochiamate con Whatsapp. Ma la mamma è sempre la mamma…”. Giovanni Stroppa, una nascita strana: addio e ritorno al calcio, smise di ... calcioweb.eu

