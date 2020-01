Uno sconosciuto in casa, lo stupore dei concorrenti Vip del Grande Fratello (Di venerdì 24 gennaio 2020) A sorpresa per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, nell’ultima puntata ha varcato la porta rossa un ragazzo sconosciuto, suscitando dubbi e curiosità fra tutti gli inquilini. Di chi si tratta? Alfonso, vincitore di una cena nella casa del GF Si chiama Alfonso ed è entrato nella casa del GF solo per una sera. Non si tratta né di un nuovo concorrente né di un membro dello staff. Il ragazzo è entrato con un mazzo di fiori in mano, incuriosendo immediatamente gli inquilini della casa più spiata d’Italia, che hanno cominciato a chiedersi ripetutamente: “Ma chi è?”. View this post on Instagram Le sorprese all’interno della casa di #GFVIP non finiscono mai e… improvvisamente arriva Alfonso: è il vincitore del concorso @peugeotitalia "Vip per una sera" pronto per una cena con i nostri Vip! <img ... thesocialpost

Cover_forever : RT @socgaudenti: La scena di Salvini che citofona ad uno sconosciuto per chiedergli se spaccia è il punto di non ritorno della miseria uman… - nicoplanner : @UnaRoSainAria L'attesa è la cosa più brutta in questi casi. So bene cosa si prova, purtroppo. Spero tanto vada tut… - Erioni_7783 : @manuel44725775 @MilanNewsit Si legato allo stipendio sono d’accordo che costo totale e importante, ma intendevo ch… -