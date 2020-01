Tumore al seno, la cura con i farmaci intelligenti si fa anche a casa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Pensate a due donne. Vivono in uno dei tanti Paesi che circondano Napoli. Hanno scoperto di avere un Tumore della mammella, sono state trattate dal chirurgo e debbono affrontare le cure mediche. Si affidano all’Istituto Nazionale Tumori Irccs Pascale di Napoli, dove vengono sottoposte a chemioterapia E, dopo due primi “passaggi” in ospedale per la terapia farmacologica anti-cancro, potranno iniziare a fare il trattamento a casa, senza doversi recare nel centro specializzato. Un sogno? No, una realtà. Che vede la luce proprio a Napoli. Il progetto HerHome Quella che sembra una favola da raccontare ai bambini è una realtà. Rita Maria e Marisa, rispettivamente 55 e 59 anni, saranno le prime due donne in Italia che effettueranno la terapia biologica antitumorale sottocutanea comodamente sedute in poltrona a domicilio, dopo aver completato i cicli di chemioterapia. Lo faranno insieme ad ... dilei

