TeleMatteo Salvini: le 12 ore in tv del Capitano nell’ultimo mese (Di venerdì 24 gennaio 2020) TeleMatteo Salvini non si smentisce e anche a dicembre il Capitano colleziona la bellezza di 12 ore e 19 minuti in tv, superando tutti i suoi competitor da Giuseppe Conte a Luigi Di Maio passando per Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Nicola Zingaretti: e così, mentre Porta a Porta confeziona uno spot durante Juventus-Roma, Carlo Tecce sul Fatto racconta i termini e le dimensioni della questione: Il caso non può avvalersi subito di un incidente probatorio – l’amministratore delegato Salini ha ordinato un’istruttoria – però va illustrato con le sue dimensioni, che non sono piccine. Quando Salvini ha preso la parola da Vespa, verso le 21:40, su Rai1 erano sintonizzati 261.000 elettori emiliani su 3,5 milioni aventi diritto e 132.000 calabresi maggiorenni –si vota anche in Calabria –su 1,5 milioni. Nessuna piazza ha garantito a Salvini una platea del genere, soprattutto perché formata da ... nextquotidiano

