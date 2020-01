Serie A: la top 10 dei più ammoniti vede Romero in testa. Calabria primo per espulsioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) La top 10 dei giocatori che hanno rimediato il maggior numero di cartellini rossi in Serie A. Al primo posto, per presenze e minuti giocati, spicca Cristian Romero che è però in vetta a pari merito con Bennacer e Mani. Calabria è invece il giocatore che ha rimediato più espulsioni. Ma non è il solo al primo posto. fanpage

