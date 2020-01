Secondigliano, ladri cadono dal tetto durante la fuga dai carabinieri (Di venerdì 24 gennaio 2020) Due pregiudicati di 56 e 48 anni sono stati denunciati dai carabinieri: i due hanno tentato un furto in un supermercato di Secondigliano, alla periferia Nord di Napoli. Quando i militari dell'Arma sono giunti sul posto, i due hanno tentato la fuga sui tetti, scivolando e cadendo di sotto: soccorsi dai carabinieri e dai sanitari del 118, i due ladri hanno riportato gravi ferite ma non sono in pericolo di vita. fanpage

