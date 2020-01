Savona, 18enne cerca di uccidere gemello a coltellate in casa: ragazzo è in gravi condizioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) L'aggressore ha tentato una fuga che però è durata appena poche ore. Convinto dai carabinieri si è consegnato spontaneamente. Secondo i primi accertamenti investigativi, alla base del tentato omicidio ci sarebbe una lite per futili motivi arrivata al culmine di un rapporto già molto burrascoso tra i due gemelli. fanpage

