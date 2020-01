Rot am See: strage familiare, almeno sei morti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Lʼaggressore che ha aperto il fuoco in una cittadina tedesca è stato fermato: secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una strage familiare. Leggi anche –> strage di Erba: Rosa lascia Olindo per un altro ergastolano. E viene ucciso C’è un aria di grande tensione a Rot am See, una cittadina vicino Norimberga, in Germania, … L'articolo Rot am See: strage familiare, almeno sei morti proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

