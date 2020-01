Roma, arrestate 2 maestre dell’asilo per schiaffi e urla ai bambini (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, arrestate 2 maestre dell’asilo per schiaffi e urla ai bambini: è accaduto in una scuola dell’infanzia alle porte della Capitale. Nuovo caso di maltrattamenti ai danni di bambini, questa volta alle porte di Roma. Due maestre di un asilo – secondo quanto riferito in queste ore da ‘tg24.sky.it’ – sarebbero state infatti arrestate per … L'articolo Roma, arrestate 2 maestre dell’asilo per schiaffi e urla ai bambini proviene da www.inews24.it. inews24

TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Maltrattamenti su bimbi di un asilo, arrestate due maestre a Roma - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Roma, maltrattamenti aggravati su minori: due maestre arrestate -