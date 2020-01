Rischio contaminazione | via dal mercato lotti di uova e formaggio

Sono stati ritirati alcuni lotti di uova biologiche per il Rischio di contaminazione : Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni lotti di uova biologiche a causa del rischio di contaminazione microbiologica. I lotti Sono stati prodotti dall’azienda agricola biologica “OliveroClaudio” nello stabilimento di via Rigrasso a Monasterolo di Savigliano, in provincia

Il Ministero Salute richiama lotti di uova biologiche per Rischio contaminazione : Il Ministero della Salute ha disposto, a scopo cautelativo, il richiamo di diverse confezioni di uova biologiche per possibile contaminazione microbiologica, e di diversi lotti del formaggio Puzzone di Moena per possibile contaminazione da Listeria Monocitogenes.Nel caso delle uova biologiche, come spiegano gli avvisi pubblicati sul sito del Ministero, il richiamo riguarda le confezioni da 4 dei marchi Amadori, Cascina Italia e Conad Verso ...

Padova - sequestrati 10mila chili di carne suina cinese : “Rischio contaminazione peste suina”. Sindaco : “Traffico organizzato - non episodico” : Con i rischi di diffusione della peste suina africana che ha colpito la Cina e che rischia di diffondersi in Europa, le autorità sanitarie e giudiziarie Padovane hanno preso in poche ore la decisione di distruggere quasi 10mila chili di carni importante dall’Asia. Erano state scoperte in un capannone nella zona industriale del capoluogo veneto, dove sono numerosi gli insediamenti di attività economiche cinesi. Lo scopo della società che ha ...

Formaggio puzzone di Moena richiamato - Rischio contaminazione da Listeria : Sono stati richiamati da Aldi due lotti di Formaggio puzzone di Moena Dop a marchio Regione che Vai per la presenza di Listeria monocytogenes riscontrata nel corso di analisi effettuate da un laboratorio accreditato. Il prodotto interessato, riporta ilfattoalimentare.it è distribuito in confezioni d

Maxi sequestro di acqua minerale a Salerno : Rischio di contaminazione : Migliaia di bottiglie di acqua minerale e di bibite sono state sottoposte a sequestro dai Carabinieri del Nas di Salerno a causa delle pessime condizioni nelle quali erano conservate, con conseguente pericolo per la salute dei consumatori. Il Maxi sequestro è avvenuto in un deposito all’ingrosso della città campana e ha riguardato altri tre depositi di stoccaggio limitrofi. Il titolare degli ambienti interessati è stato condannato al ...

Prodotto per l’igiene dei bambini richiamato dal mercato : Rischio di contaminazione microbiologica [NOME e DETTAGLI] : Prodotto per l’igiene dei bambini richiamato dal mercato per rischio microbiologico: il richiamo è operato dall’azienda Midsona Denmark A / S, una società svedese con sede a Malmö. Si tratta di un un gel bagno e shampoo per bambini, a marchio “URTEKRAM“, chiamato “No Perfume Baby All-Over Wash” con le seguenti informazioni: lotto n. 3015057 (MHD 240821), lotto n. 3016020 (MHD 300821) e lotto n. 900906 (MHD ...

Giornata Mondiale Suolo : ricerca ENEA-CNR per ridurre il Rischio contaminazione ambientale da antibiotici : Studiare la presenza di residui di antibiotici nei reflui degli allevamenti e sviluppare strategie per ridurre il rischio di contaminazione nei suoli e nelle acque e la diffusione di batteri multi-resistenti. È questo l’obiettivo del progetto AZeRO antibiotici[1], condotto da ENEA e CNR, finanziato dalla Regione Lazio attraverso Lazio Innova e presentato in occasione della Giornata Mondiale del Suolo (World Soil Day). Il progetto punta a ...

Ministero della Salute ritira lotto Bresaola per Rischio contaminazione : ecco quale : Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo dai supermercati di un lotto di Bresaola di Tacchino per rischio contaminazione di latte.