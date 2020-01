Quanto è importante lavarsi le mani? La risposta in un esperimento casalingo dai risultati sorprendenti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Quanto è importante lavarsi le mani? Se lo è chiesto Daniel Filho, scienziato originario di Bahia convinto che la scienza e il pensiero critico inizino da casa e sono fondamentali anche nell’educazione dei più piccoli. Nell’intento di dimostrare alla figlia Maya Quanto sia importante l’igiene e la detenzione delle mani, ha ideato un semplice esperimento casalingo dai risultati sorprendenti. Ha utilizzato 4 fette biscottate e 4 sacchetti sigillati. La piccola scienziata, spiega Daniel sul suo profilo Facebook, “per tutto il pomeriggio, ha giocato sul pavimento, mangiato (anche senza posate) e ha utilizzato diversi pastelli per circa 2 ore, il tutto senza lavare le mani”. “Una fetta biscottata è stata data a Maya e lei, con le mani sporche, l’ha inserita in uno dei sacchetti. Con l’aiuto di papà la bimba ha lavato la mano destra con ... meteoweb.eu

MonicaCirinna : Un abbraccio a @marcofurfaro. La sua pacatezza e la sua dignità nel raccontare quanto accaduto questa mattina sono… - FedericoDinca : Grazie alla moderazione e al dialogo, da Berlino stasera arrivano notizie positive sulla #Libia. La conferenza rapp… - polveredystella : RT @RadioRadioWeb: È soprannominato il re dei minerali, per le sue molteplici proprietà benefiche, a 360 gradi sull’organismo. Ma cosa acca… -