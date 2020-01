Previsioni Meteo, la tendenza a 15 giorni: qualche passaggio umido e debolmente instabile, l’Anticiclone resta dominante (Di venerdì 24 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Pochi cambiamenti, rispetto a quanto già prospettato nei precedenti aggiornamenti, nella circolazione di massima prevista nei prossimi 15 giorni a scala euro-atlantica e sul Mediterraneo centrale. Un movimento di aria in più è possibile negli ultimi giorni del mese per correnti occidentali debolmente umide e instabili, quindi con qualche fastidio locale, ma poi tornerà ad affermarsi in maniera inesorabile l’alta pressione con bel tempo prevalente per tutta la prima settimana di febbraio. qualche accenno a correnti fredde artiche continentali verso gli ultimi giorni della prima decade, ma per il momento solo ipotesi, null’altro. Vediamo l’evoluzione più in dettaglio. tendenza Meteo 29/31 gennaio I famigerati “giorni della merla”, che dovrebbero essere per tradizione quelli più freddi dell’anno, a questo giro non saranno ... meteoweb.eu

