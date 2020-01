Perez Hilton torna a parlare (male) di Lady Gaga: “Ho provato a contattarla…” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nel 2014 Perez Hilton durante un’intervista ha vomitato una valanga di cattiverie contro l’ex amica Lady Gaga, accusandola anche di averlo sfruttato. Qualche anno dopo, il noto blogger ha addirittura rivelato che la popstar avrebbe sabotato la carriera di almeno 2 popstar. Adesso Perez è volato in Australia per partecipare al reality ‘I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here’ e durante l’ultima puntata è tornato a parlare della sua nemicamatissima. “La faida più brutta che ho avuto? Ne ho avute tante in realtà. La peggiore, quella con Lady Gaga è stata davvero tremenda. Sapete, tutti qui hanno vissuto una certa fama, ma – e questo non è un insulto – non una sola persona in questo camp ha avuto una fama simile a quella di Gaga. Beh, quando hai quel tipo di fama, distorce davvero tutta la tua vita, la tua percezione della realtà, il ... bitchyf

Perez Hilton Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Perez Hilton