Parata di prezzi per tutti i Samsung Galaxy S20: foto definitive e colori (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sembra quasi che l'appuntamento del giorno 11 febbraio sia stato anticipato: nuove informazioni sui prezzi di tutti i Samsung Galaxy S20 in arrivo fra circa tre settimane sono di nuovo agli onori della cronaca. Con esse anche le foto definitive dell'esemplare Ultra della gamma ammiraglia 2020 e i rispettivi colori. tutti gli approfondimenti di questa ultima parte di gennaio possono ritenersi ben vicini alla realtà dei fatti, visto che un informatore del calibro di Ishan Agarwal (in arte su Twitter @ishanagarwal24) non si è fatto scrupolo di condividerli nelle scorse ore. Samsung Galaxy S20 Ultra Per il modello più accessoriato di questo 2020 piovono letteralmente informazioni puntuali. Le immagini di inizio articolo mostrano i render definitivi del modello di cui si sa praticamente tutto. Il dispositivo sarà dotato di display Infinity-O AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione 1.440 ... optimaitalia

