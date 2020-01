Overwatch, Jeff Kaplan: 'Il ban degli eroi non sarà presente nel prossimo aggiornamento' (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nei giorni scorsi un rumor avrebbe indicato che il prossimo aggiornamento di Overwatch si sarebbe incentrato sul ban degli eroi, una funzionalità molto simile che si trova all'interno di League of Legends e DOTA 2 in cui le squadre che si scontrano hanno la possibilità di eliminare un eroe dell'avversario in modo da giocare partite molto più varie.Ebbene, ora è proprio Jeff Kaplan a smentire queste indiscrezioni, facendolo attraverso un post pubblicato sul forum ufficiale: "Ho visto molte discussioni riguardanti i ban degli eroi e volevo solo dire la mia sull'argomento. Come sempre Overwatch porta ad una serie di discussioni, ed è interessante notare che abbiamo molte persone del team che discutono con veemenza di questa funzionalità. Molti di noi, incluso me stesso, sono riluttanti ad aggiungere un ban agli eroi; come ho detto prima non siamo completamente contro questa funzionalità, ... eurogamer

