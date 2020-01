Orario Inter-Cagliari e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Domenica 26 gennaio (ore 12.30) si giocherà Inter-Cagliari, match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena il lunch match di questo turno di campionato, i nerazzurri ospitano i sardi in una partita fondamentale per la classifica: i padroni di casa sono reduci dal deludente pareggio sul campo del Lecce e vogliono tornare al successo per continuare l’inseguimento alla Juventus che è sempre in testa con quattro punti di vantaggio, i rossoblù hanno invece raccolto soltanto un punto nelle ultime cinque partite e sono scivolati in sesta posizione dopo un avvio di stagione davvero da urlo. L’Inter partirà chiaramente con i favori del pronostico e vuole regalare una gioia al proprio pubblico per poter puntare ancora allo scudetto ma dovrà stare attenta a non sottovalutare un avversario comunque sempre pericoloso, ... oasport

