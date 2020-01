Oms: “Sigarette elettroniche non sicure e dannose. Danneggiano il feto e creano dipendenza tra gli adolescenti” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le sigarette elettroniche sono “dannose per la salute e non sono sicure”, soprattutto se ad utilizzarle sono le donne incinte e gli adolescenti. Lo si legge in un documento pubblicato sul sito dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), in cui si chiede che “laddove non siano vietate, vengano regolamentate”. A correre i rischi maggiori legati all’uso delle e-cig, si spiega, sono le donne in gravidanza perché “possono danneggiare il feto in crescita” e gli adolescenti poiché la nicotina in esse presenti crea “dipendenza nel cervello in via di sviluppo”. Anche perché tra i 15mila aromi in commercio ve ne sono “molti progettati per attirare i giovani, come gomma da masticare e zucchero filato”. In generale, comunque, la ricerca, che da una parte trova l’approvazione dei pediatri creando però qualche dubbio ... ilfattoquotidiano

