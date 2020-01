Nilufar Addati Instagram, posizione audace e cinturini alle caviglie: «Qui si punta alto, e chi ti ferma più!» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ha ormai spiccato il volo Nilufar Addati che tra i post più recenti del proprio account Instagram si mostra in una veste audace e abbagliante da lasciare senza parole. Mentre va ‘online’ il gossip che vorrebbe l’ex compagno Giordano Mazzocchi fidanzato con l’altro ex volto noto di Uomini e Donne Vittoria Deganello, la ventunenne napoletana va dritta per la sua strada mostrandosi più decisa e determinata che mai. La storia tra Nilufar e Mazzocchi, d’altronde, è archiviata da tempo ma tra i followers la speranza che potesse esserci un ritorno di fiamma non si è mai affievolita. Ed ora la Deganello viene, naturalmente, vista come l’ostacolo più concreto che ogni loro desiderio possa materializzarsi. Nilufar Addati Instagram, “da copertina” nell’ultimo scatto: senza rivali Non risparmiano le frecciatine sul social della Addati, i fan più accaniti. Nel sottolineare la ... urbanpost

