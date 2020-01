Netflix ‘sbarca’ a Roma, il gigante dello streaming apre una sede nella Capitale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Netflix è pronto ad aprire una sede a Roma. L’annuncio è arrivato direttamente dal gigante dello streaming. Ancora non trovata la location adatta. Roma – Netflix ‘sbarca’ a Roma. Non per un film, ma per l’apertura di una sede nella Capitale. Il colosso dello streaming ha annunciato il trasferimento del team italiano da Amsterdam al Paese d’origine. Non si conosce la data e l’indirizzo preciso della nuova location ma i dipendenti sono pronti a fare le valigie e lasciare l’Amsterdam. La notizia della nuova sede operativa a Roma era stata anticipata sul finire del 2019 ma fino ad ora Netflix non è riuscito a trovare la location adatta. Le ricerche continueranno nelle prossime settimane ma l’addio dei lavoratori italiani ad Amsterdam sembra ormai certo. La nuova strategia di Netflix Netto il cambio di strategia di Netflix. ... newsmondo

