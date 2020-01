Nella città colpita dal Coronavirus nascerà un nuovo ospedale in tempi record | 10 giorni

Coronavirus in Cina - un italiano Nella città dell’epidemia : “Wuhan spettrale - con persone coperte dalla testa ai piedi” : “È una città quasi totalmente deserta – racconta -. Le poche persone che si vedono per strada sono coperte dalla testa ai piedi, che poi è anche quello che abbiamo fatto anche noi per evitare in tutti i modi di essere esposti a qualsiasi tipo di rischio”. Lorenzo Di Berardino è uno studente abruzzese e giornalista bloccato a Wuhan, la città dove è scoppiata l’epidemia del Coronavirus che ha provocato la morte di 25 ...

Coronavirus. Bloccato il traffico dei treni Nella città cinese di Ezhou : Ad Ezhou, cittadina di 1,1 milioni di abitanti, le autorità cinesi hanno deciso di “bloccare temporaneamente” il traffico dei treni.

L’anno giudiziario sarà inaugurato per la prima volta Nella Cittadella : Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È ufficiale: la prossima inaugurazione delL’anno giudiziario di Salerno si terrà all’interno della Cittadella giudiziaria. Sono, infatti, già partiti gli inviti ufficiali. Il 1 febbraio alle ore 9 nell’aula magna del nuovo palazzo di giustizia nell’edificio D della Cittadella Giudiziaria sarà, infatti, tenuta l’assemblea generale annuale della Corte di Appello per ascoltare la relazione della ...

Coronavirus : Nella città del contagio mascherine - trasporti ridotti e chiese chiuse. “Niente messe per il Capodanno lunare” : L’allerta è massima a Wuhan, la città cinese con 11 milioni di abitanti che è epicentro del contagio del Coronavirus: 9 finora i morti in Cina – dove sono stati sono stati individuati 440 pazienti portatori del virus in 13 diverse province – e persone colpite anche in Usa, Macao e Hong Kong. Nelle maggiori città cinesi vanno a ruba le mascherine per il viso da quando è stato annunciato che la trasmissione da persona a persona è ...

Reino - un cittadino scrive al prefetto Cappetta : “Viviamo Nella paura” : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma di un “cittadino di Reino” che ha preferito rimanere anonimo. La pubblichiamo perchè indirizzata al prefetto Cappetta e perchè, al proprio interno, affronta tematiche tristemente attuali. “Gentile sig. prefetto, Le scrivo a nome di una intera comunità. Sono un cittadino di Reino, e da circa un anno sto assistendo in maniere inerme al ...

Cina - registrata la quarta vittima. Morto un 89enne Nella città da dove si è diffuso il virus : La Cina ha annunciato di aver registrato la quarta vittima a causa del virus misterioso simile alla Sars. Secondo le autorità sanitarie locali la vittima è un 89enne. L’uomo, stando a quanto riferito in un comunicato stampa è deceduto nella città di Wuhan, il focolaio da dove si è diffuso il virus, dopo aver accusato difficoltà respiratorie. È stato intensificato lo screening medico dei viaggiatori provenienti dal Paese. Maggiori controlli sono ...

Lo sapevate che il Reddito di Cittadinanza esiste Nella Costituzione Italiana? : Ricordate: quando appare un meme o una image macro preceduta dalle parole “lo sapevate?”, e parla qualcosa che non conoscevate non è perché avete peccato di ignoranza. È perché nel 99,999% periodico dei casi quel meme dice il falso. Come la bizzarra teoria per cui il Reddito di Cittadinanza esiste nella Costituzione Italiana. Teoria alquanto controversa, se non del tutto inesatta. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla image macro Lo ...

Sfruttava prostituta - ‘pappone’ percepiva il reddito di cittadinanza. Nella banda anche un 90enne : Una banda di quattro persone, tra cui anche un 90enne, Sfruttava una ragazza rumena e la costringeva a prostituirsi lungo la statale Aurelia. I quattro sono indagati per il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia.Continua a leggere

Germania - spari contro l’ufficio di un deputato senegalese della Spd. Nella stessa città - a ottobre - due morti in attacco contro sinagoga : Ancora una volta. Ancora ad Halle. Nella città della Sassonia Anhalt sono stati rinvenuti due fori di proiettile sul vetro dell’ufficio del deputato della Spd di origine senegalese, Karamba Diaby. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma, sebbene l’evento non abbia ancora dei colpevoli, si ipotizza la matrice razziale. L’attacco segue quello dello scorso ottobre, quando Stephan Balliet, neonazista tedesco, nel giorno dello Yom Kippur ...

Musei gratis a Roma - dal 2020 la Mic card anche per i residenti Nella città Metropolitana : Dal 2020 potranno richiedere la Mic card (la card che al costo di 5 euro all'anno dà diritto all'ingresso illimitato in tutti i Musei del Comune) anche i cittadini residenti nella Città Metropolitana, l'ex provincia di Roma.Continua a leggere

Iran - l’ultimo saluto al generale Soleimani Nella città di Shiraz : Celebrazioni solenni per l’uccisione del generale Qasem Soleimani nella città di Shiraz, Iran meridionale. Foto e video di Giuseppe Antonucci, italiano che in queste settimane si trova in viaggio nel Paese mediorientale. “Durante le manifestazioni eravamo solo due europei”, racconta. “Gli Iraniani sono stati sempre ospitali con noi e la manifestazione ha mantenuto sempre un carattere ...

Iran - la ressa Nella città natale di Soleimani provoca 35 morti : In Iran una ressa nella città natale del generale Soleimani ha provocato la morte di almeno 35 persone. Altri problemi in Iran dopo la morte del generale Soleimani per mano degli Stati Uniti d’America. Dopo i funerali, tenutisi ieri, stamane era arrivata la salma a Kerman, città natale dell’uomo facente parte della zona sudoccidentale del […] L'articolo Iran, la ressa nella città natale di Soleimani provoca 35 morti proviene da ...

