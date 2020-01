Luigi Favoloso si trova in Armenia e il mistero sembra risolto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dove si trova Luigi Favoloso? Dopo una “scomparsa” durata oltre 20 giorni, alla fine la domanda sembra avere una risposta. L’ex di Nina Moric si troverebbe in Armenia. A dirlo lui stesso, in una storia su Instagram. Luigi Mario Favoloso in Armenia Favoloso appare sui social, nelle proprie Storie. La mia domanda è: non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre ca***te? E soprattutto non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere?“, chiede ironicamente l’ex della Moric. “Comunque visto che neanche se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono, ve lo dico: questa è Erevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un’altra città e in un’altra nazione. State dicendo un mucchio di ca***te. Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa ... thesocialpost

fix710 : RT @milano24: Nina Moric denuncia l'ex fidanzato per maltrattamenti, ne sarebbe stato vittima anche il figlio avuto da Corona Sotto accusa… - milano24 : Nina Moric denuncia l'ex fidanzato per maltrattamenti, ne sarebbe stato vittima anche il figlio avuto da Corona So… - blogtivvu : Luigi Favoloso in Armenia (ancora per poco): attacco ai giornalisti - VIDEO -