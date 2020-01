LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Mattia Casse secondo, spera nel podio! (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA LIBERA FEMMINILE DI BANSKO DALLE ORE 09.45 (24 GENNAIO) LA START-LIST DEL SuperG 11.52 Dopo i primi 10 comanda lo svizzero Mauro Caviezel con appena 4 centesimi su uno stupefacente Mattia Casse e 3 decimi sull’austriaco Kriechmayr. Ora un altro dei grandissimi favoriti di oggi, il padrone di casa Matthias Mayer. 11.51 L’austriaco Max Franz è ottavo a 1″24. 11.49 Kriechmayr è terzo a 0.30 da Caviezel! Casse resta secondo. Speriamo nel podio, sarebbe davvero una benedizione dopo quanto accaduto a Paris. In ogni caso, solo applausi per un Mattia Casse che è stato commovente. 11.48 Stesso tempo di Caviezel per Kriechmayr al primo intermedio, ma è avanti di 0.06 al secondo. 11.47 Ganong è terzo a 0.66 da Caviezel, che precede Casse di appena 0.04. Speriamo non siano decisivi per il ... oasport

