LIVE – Brescia-Milan 0-0 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Serie A, Brescia-Milan: formazioni, risultato e marcatori. Rossoneri a caccia della terza vittoria consecutiva. Out Musacchio. Brescia – Serie A, Brescia-Milan: risultato, marcatori e tabellino. La ventunesima giornata è aperta dalla sfida del Rigamonti tra i ragazzi di Eugenio Corini e quelli di Stefano Pioli. Serie A, Brescia-Milan: risultato, marcatori e tabellino Brescia-Milan 0-0 Marcatori: Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Torregrossa, Ayé. All. Corini Milan (4-4-2): Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli A., Hernandez T.; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao. All. Pioli Arbitro: Sig. Paolo Valeri di Roma 2 Note: Ammoniti: Kjaer (M) Partenza sprint al Rigamonti con il Milan che ha subito una grande chance con Kessié. Decisivo l’intervento di Tonali ... newsmondo

