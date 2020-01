Il rover che la Nasa manderà sulla Luna (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si chiama Viper, acronimo di Volatiles Investigating Polar Exploration rover, e lo vediamo qui in azione presso il laboratorio per le simulazioni Lunari della Nasa, a Cleveland. È il quattro-ruote diretto – appunto – sulla Luna con la missione Artemis, e il suo arrivo a destinazione è previsto per il 2024. Grosso più o meno come un golf cart, si aggirerà nei pressi del polo Sud del nostro satellite esaminando il terreno in cerca di ghiaccio da raccogliere e, possibilmente, analizzare. È il prodotto della collaborazione l’Agenzia spaziale americana e la compagnia Honeybee Robotics, e ci aiuterà a capire quanto il piano di costruire basi permanenti sulla Luna sia realizzabile. (Credit video: Nasa/James Zunt, Alcyon Technical Services) Il rover che la Nasa manderà sulla Luna Wired. wired

infoitscienza : Aperto il sondaggio per assegnare il nome al rover che andrà su Marte - __7wonders__ : RT @_jaeseumin: non lo so raga credo che la regina Elisabetta mentre ascolta Shadow nella sua range rover sia la cosa più bella del mondo s… - UltimaThule2019 : È ufficiale: a luglio partirà una missione cinese verso #Marte! Quindi oltre a #NASA (#Mars2020), #ESA (#Exomars)… -