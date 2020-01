Il Mattino: primi contatti del Napoli col Mainz per Jean Philippe Mateta (Di venerdì 24 gennaio 2020) È una fucina di trattative o almeno di osservati speciali il Napoli in questa sessione di mercato di gennaio. Secondo quanto riporta oggi il Mattino Giuntoli si starebbe muovendo per Jean Philippe Mateta, 22enne attaccante francese del Mainz La trattativa potrebbe decollare dopo i primi contatti. Punta centrale, un giovane molto interessante che il club tedesco ha acquistato nell’estate 2018 dal Lione che è andato in gol nella prima partita di Bundesliga del 2020 persa 2-1 contro il Friburgo. Mateta ha giocato a giugno l’Europeo under 21 con la Francia ed è stato tra i protagonisti della formazione transalpina mettendo a segno il calcio di rigore nella semifinale contro la Spagna poi vinta dagli iberici ai calci di rigore. Un giovane molto interessante, in questo senso si potrebbe trattare di un acquisto in chiave futura. L'articolo Il Mattino: primi contatti del Napoli col Mainz per ... ilnapolista

